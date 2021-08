Wer sind die neuen Trainer?

Viel Bewegung bei den Trainern in der Bundesliga: Julian Nagelsmann trainiert jetzt Bayern München. Dafür hat der RB Leipzig Jesse Marsch als Ersatz für Nagelsmann geholt. Borussia Dortmund wird in dieser Saison vom ehemaligen Gladbach-Trainer Marco Rose trainiert. Borussia Mönchengladbach holte stattdessen Adi Hütter. Der war zuvor bei Eintracht Frankfurt, wo jetzt Oliver Glasner das Trainer-Zepter führt. Glasner wiederum muss in Wolfsburg ersetzt werden. Dafür holte der VfL Mark van Bommel.

Auch Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln starten mit neuen Trainern in die Saison: In Leverkusen lautet der neue Name Gerardo Seoane, in Köln Steffen Baumgart.