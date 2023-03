Bundesliga 2022/23 So haben wir mit unseren Tipps am 24. Spieltag abgeschnitten

Fazit:

Am Freitag und Samstag haben wir aus sechs Spielen immerhin drei Tendenzen geholt, richtig abgeräumt wurde dann aber am Sonntag: Kopftreffer in allen drei Spielen. Das dürfte unter dem Strich eine unserer besten Saisonleistungen gewesen sein. Den Verfasser hat es in seiner privaten Tipprunde von 35 Personen jedenfalls von Rang sechs auf drei katapultiert und die Spitze ist wieder in Sicht. Läuft.