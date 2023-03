Bundesliga 2022/23 So haben wir mit unseren Tipps am 23. Spieltag abgeschnitten

Fazit:

Der Freitagabend hat mit einem Kopftreffer perfekt begonnen, am Samstag und Sonntag ließen wir dann aber nur drei Tendenzen folgen. Vor allem zwei davon waren - sorry an Hertha BSC und Stuttgart - erwartbar. Ansonsten lagen wir fünfmal daneben und fühlen uns wie Wolfsburgs Trainer Niko Kovac, der nach dem 2:2 gegen Frankfurt bei Dazn sagte: „Das hat mich ein bisschen geärgert.“