Bundesliga 22/23 34. Spieltag: die Reaktionen der Trainer

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): „Das war für uns ein perfekter Abschluss. Wenn wir uns ein letztes Spiel hätten malen können, wäre es genau so gelaufen. Am Ende sind wir noch an Köln vorbei gezogen und Zehnter. Die erste Halbzeit war relativ nah an der Perfektion. In Ballbesitz waren wir heute richtig gut. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Sommerpause.“