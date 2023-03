Bundesliga 22/23 26. Spieltag: die Reaktionen der Trainer

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): „Wir haben gegen eine bärenstarke Eintracht gespielt, die von der ersten Minute an Druck gemacht hat. Wir sind selber nicht ins Spiel gekommen. Wir gehen nach einem Einwurf in Führung, bekommen postwendend den Elfmeter, wo man die Qualität von Kolo Muani sieht. Dann war es 60 Minuten ein Kampf über die Zeit. Ein glücklicher Punkt sicherlich. Aber was die Leidenschaft angeht, die die Mannschaft reingelegt hat, sicher auch verdient.“