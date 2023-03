Bundesliga 22/23 25. Spieltag: die Reaktionen der Trainer

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): „Wir haben wenig zugelassen, insgesamt gut verteidigt und sind verdient mit 0:0 in Halbzeitpause gegangen. Wir wussten, dass wir wenig Torchancen bekommen würden, deshalb waren Standards ein Thema. Es freut mich, dass das so gelungen ist. In den letzten zehn Minuten war es wild, dann kam ein überragender Manuel Riemann.“