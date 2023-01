Bundesliga 22/23 18. Spieltag: die Reaktionen der Trainer

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): „Es war ein hart erkämpfter und in Phasen erspielter Sieg. Stuttgart ist eine sehr talentierte Mannschaft mit Tempo und guten Fußballern. Wir sind nicht so gut in die Partie reingekommen. Dann schießen wir das Tor. Bis zu Pause war es sehr gut. Nach der Pause hatten wir einen Schreckmoment, aber ansonsten waren wir besser und klarer. Wir nehmen die drei Punkte sehr gerne mit.“