Teure Überraschung : So viel kosten die neuen Bundesliga-Trikots

Düsseldorf Auch zur neuen Saison warten die 18 Klubs der Fußball-Bundesliga wieder mit neuen Trikots auf. Wer sich das Outfit seiner Lieblingsmannschaft leisten will, muss ganz schön tief in die Tasche greifen – nur ein Trikot kostet weniger als 90 Euro. Die anderen sind bis zu 20 Euro teurer.

Fans von Union Berlin müssen jetzt ganz stark sein. Denn das Trikot der Köpenicker ist das teuerste aller Bundesliga-Klubs in der Saison 2021/2022. Ganze 108,90 Euro müssen diejenigen ausgeben, die in der neuen Saison mit dem aktuellen Heimtrikot ins Stadion gehen wollen – insofern es die Corona-Pandemie zulässt, versteht sich. Doch Union ist längst nicht der einzige Klub, der die 100-Euro-Marke knackt. Das hat eine Daten-Auswertung des Portals Statista ergeben.

Im Durchschnitt kostet ein solches Dress 99,32 Euro und ist damit rund 2,60 Euro teurer als in der Vorsaison. Den größten Preisanstieg müssen die Unterstützer des SC Freiburg hinnehmen – rund 6,90 Euro mehr kostet das Trikot in der Saison 2021/22.

Am günstigsten ist der Zwirn des FC Augsburg, der als einziger Klub unter der 90-Euro-Marke bleibt – wenn auch nur knapp. 89,95 Euro kostet das Trikot der Fuggerstädter und kostet damit in der beflockten Variante so viel wie die Jerseys von RB Leipzig und Union Berlin in der Grundausführung.