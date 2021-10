Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): "Wir dürfen uns die Schuld nicht gegenseitig geben. Das war als Mannschaft nicht akzeptabel. Wir haben die beiden Stürmer nicht in den Griff bekommen. Die zweite Hälfte war besser, aber das ist nicht der Rede wert. So wie in den ersten 45 Minuten kann man kein Bundesligaspiel bestreiten."