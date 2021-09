Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Wir wussten, dass es schwierig wird. Nach dem Elfmeter war die Blockade weg. Am Schluss haben wir verdient gewonnen. Alles, was Jurgen macht, hat Hand und Fuß. Es war ein schöner Moment für uns alle. So wie die Jungs gefightet haben, wollen wir das öfter sehen."