Urs Fischer (Trainer Union Berlin): „In der ersten Hälfte war Fürth die klar bessere Mannschaft. Da hat gar nichts gepasst bei uns. Die zweite Hälfte war dann so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben Glück gehabt, dass wir nur mit 0:1 in die Pause gehen. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es nicht unverdient. Wenn wir uns nicht 90 Minuten am Limit bewegen, wird es schwierig.“