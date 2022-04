Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): „Das Ergebnis war das, was wir uns vorgestellt haben. Vieles hat nicht gepasst, das muss man sagen. Bielefeld war oft näher am 2:2 als wir am 3:1. So ein Spiel ist wichtig für uns, weil wir sehen, was wir gut machen und was nicht. In vielen Phasen haben wir es nicht so gut gespielt, wie wir es können.“