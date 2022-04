Felix Magath (Trainer Hertha BSC): "Letztendlich haben wir hier in der ersten Halbzeit zu wenig Kampf ins Spiel gebracht, waren zu passiv. Wir haben versucht mitzuspielen, was schiefgehen musste, weil Bayer selbstverständlich die bessere Mannschaft ist. Sie haben das Spiel kontrolliert und bestimmt. In der zweiten Halbzeit haben wir besser ausgesehen. Schade war, dass wir noch ein oder zwei Chancen hatten, die wir nicht genutzt haben."