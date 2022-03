Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach) war an Corona erkrankt und wurde durch Christian Peintinger vertreten: "Es ist traurig, dass ein Spiel so enden muss. Ich hoffe, dem Linienrichter geht es dementsprechend wieder gut. Dass es so ein Ende nimmt, ist natürlich bitter, das hat auf dem Fußballplatz nichts verloren."