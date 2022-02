Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Es ist bitter für uns. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren 1:0 in Führung und fahren mit leeren Händen nach Hause. Das ist extrem schwer zu verkraften. Aber was ich versprechen kann, ist, dass diese Mannschaft wieder aufstehen wird. Und wir werden in der Verfassung sein, nächste Woche das Spiel gegen Mönchengladbach zu gewinnen. Es ist Zeit, dass wir uns belohnen."