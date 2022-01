Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Niederlagen sind nie schön. Im Anbetracht der Situation haben wir es gerade in den ersten 25 Minuten sehr gut gemacht. Da müssen wir etwas höher führen. Dass wir das 1:1 kriegen, ist völliger Wahnsinn. Die Flanke hätten wir simpel klären können, dann noch ein Standard-Gegentreffer. Anders als im Pokal und im ersten Spiel in der Bundesliga, in dem eine Niederlage verdient gewesen wäre, war es heute eher unverdient."