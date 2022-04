Während der Titelkampf in der Bundesliga so gut wie entschieden scheint, wird es im Kampf um Europa umso spannender. Fünf Spieltag vor Schluss hat selbst der Tabellen-Elfte Borussia Mönchengladbach noch die Chance, in der kommenden Saison international zu spielen. Die besten Chancen auf die Champions-League-Plätze haben nach 29 Spieltagen Leverkusen und Leipzig. Freiburg steht auf dem Europa-League-Rang, Hoffenheim würde Stand 29. Spieltag in der Conference League spielen. Doch es geht eng zu im Mittelfeld der Liga. Das Restprogramm der Europa-Kandidaten.