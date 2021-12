Absturz der Hinrunde: Borussia Mönchengladbach

"Abstiegskampf", das war in Mönchengladbach seit der Relegation 2011 eigentlich ein Fremdwort. Zehnmal in Folge landete die Borussia am Saisonende seither auf einem einstelligen Platz, nur Bayern München und Borussia Dortmund können da mithalten. Doch nun könnte diese Serie enden - und nicht nur das. Sogar der Klassenerhalt ist nach einer enttäuschenden Hinrunde in Gefahr.

Genau genommen begann der Absturz schon in der ersten Hälfte des Kalenderjahres unter dem damaligen Trainer Marco Rose, der Champions-League-Achtelfinalist verpasste in letzter Sekunde die erneute Teilnahme an einem Europapokal. Unter Roses Nachfolger Adi Hütter, für 7,5 Millionen Euro aus Frankfurt geholt, wurde es nicht wirklich besser.

Tiefpunkt war das 0:6 im Heimspiel gegen den SC Freiburg, alle sechs Tore fielen im ersten Durchgang. "Ich sehe natürlich auch, dass die Situation nicht ungefährlich ist", sagt Hütter, der erst einmal im Amt bleibt. Der 5:0-Triumph gegen Bayern München im DFB-Pokal im Oktober ist angesichts der jüngsten Probleme deutlich in den Hintergrund getreten.