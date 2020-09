Bundesliga 2020/21 : So sehen Sie alle Spiele live im TV oder Stream

Düsseldorf In der Bundesliga-Spielzeit 2020/21 teilen sich vier – statt in der vergangenen Saison noch drei – Anbieter die Live-Übertragungsrechte an den Liga-Spielen. Ein Überblick, wann wo welche Spiele laufen.

Die Bundesliga-Saison 2020/21 startet am 18. September mit der Partie zwischen Meister Bayern München und dem FC Schalke 04. Zuschauer dürfen dann trotz der Corona-Pandemie auch wieder live dabei sein. Voll werden die Stadien aber nicht. Für alle anderen läuft die Bundesliga aber wieder im Fernsehen – live kann man die Spiele allerdings zum Großteil nur mit einem Bezahl-Abo bei Sky, Dazn und Amazon Prime sehen.

Im Vergleich zur Saison 2019/2020 kommt für die Spielzeit 2020/21 bei Live-Übertragung für die Fans ein neuer Anbieter hinzu: Neben Dazn, Sky und ZDF sicherte sich zur neuen Spielzeit auch der Streamingdienst Amazon Prime Rechte an Live-Spielen. ARD, Sport1, RTL Nitro und Dazn zeigen zudem die Highlights der Spieltage. Für das Auftaktspiel der Hin- und Rückrunde hat sich das ZDF die Rechte an dem Freitagsspiel gesichert.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt erneut einen Großteil der Spiele der 1. Liga. Nur für 40 Partien hat Sky keine Rechte. Dieses Rechtepaket hielt ursprünglich Eurosport. Der Sender gab es aber über eine Sublizenz in der vergangenen Saison an den Streamingdienst Dazn weiter. Mit der Corona-Pause beendeten Eurosport und die DFL den Vertrag und Dazn übernahm die Übertragung gemeinsam mit Amazon Prime. In der neuen Saison zeigen Dazn und Amazon Prime gemeinsam insgesamt 45 Partien der Bundesliga.

Hier eine Übersicht wann und wo die Spiel der Saison 2020/21 übertragen werden:

Freitagsspiele

Samstagsspiele

Anstoßzeit: 15.30 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr

15.30 Uhr, 18 Uhr und 20.30 Uhr Live-Übertragung: Sky; der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele exklusiv für seine Pay-TV-Kunden.

Sky; der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele exklusiv für seine Pay-TV-Kunden. Highlights: Dazn, ARD „Sportschau“, ZDF „Aktuelles Sportstudio“ und Sport1; Wie schon bei den Freitagsspielen stellt Dazn nach Abpfiff Highlight-Videos bereit. ARD zeigt wie gewohnt ab 18.30 Uhr in der „Sportschau“ die Zusammenfassungen der Spiele , die um 15.30 Uhr angepfiffen wurden, im TV. Das ZDF zeigt im „Aktuellen Sportstudio“ die Zusammenfassungen aller Spiele. Im Fokus steht das Top-Spiel vom Samstagabend. Die Zusammenfassung darf das ZDF frühestens um 21.45 Uhr zeigen. Die Sendezeit des Sportstudios variiert je nach Sendeplan. Sport1 zeigt ab Sonntagmorgen die Zusammenfassungen aller bisher gespielten Partien des jeweiligen Spieltags.

Sonntagsspiele

Anstoßzeit: 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 18 Uhr

13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 18 Uhr Live-Übertragung: Sky und Dazn/Amazon Prime; Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Bundesliga-Spiele, die um 15.30 Uhr und 18 Uhr angepfiffen werden. Dazn hat die Rechte an den 13.30 Uhr-Spielen.

Sky und Dazn/Amazon Prime; Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Bundesliga-Spiele, die um 15.30 Uhr und 18 Uhr angepfiffen werden. Dazn hat die Rechte an den 13.30 Uhr-Spielen. Highlights: Dazn und die ARD mit ihren Dritten Programmen; Dazn zeigt die Highlight auch sonntags ab 40 Minuten nach dem Spiel. Ab 21.45 Uhr darf auch die ARD die Zusammenfassungen zeigen. In der Regel strahlen die Dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Senders die ausführlichen Zusammenfassungen der Sonntagsspiele aus.

Montagsspiele



Anstoßzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Live-Übertragung: Dazn/Amazon Prime; fünf Montagsbegegnungen wird es in dieser Saison geben. Alle werden von dem Streamingdienst übertragen.

Dazn/Amazon Prime; fünf Montagsbegegnungen wird es in dieser Saison geben. Alle werden von dem Streamingdienst übertragen. Highlights: Dazn und Nitro; Neben den Highlight-Clips auf Dazn kann man ausführliche Zusammenfassungen der Montagsspiele beim RTL-Sender Nitro sehen. Dort werden die Zusammenfassungen der Montagsspiele sowie aller weiterer Partien des Spieltags ab 22.15 Uhr gezeigt.

DFB-Pokal

Live-Übertragung: Sky und ARD; Sky hat sich für diese Saison die Rechte für alle 63 Spiele des DFB-Pokals gesichert und überträgt live. Neun Partien darf das Erste live im Free-TV senden. Vier weitere Top-Spiele bis zum Viertelfinale werden von Sport 1 übertragen

2. Bundesliga



Anstoßzeiten: Freitag, 18.30 Uhr; Samstag 13 Uhr; Sonntag 13.30 Uhr; Montag 20.30

Freitag, 18.30 Uhr; Samstag 13 Uhr; Sonntag 13.30 Uhr; Montag 20.30 Live-Übertragung: Sky, Der Pay-TV-Sender aus München überträgt alle Partien der 2. Liga. Bei Sky Sport News HD (frei empfangbar) zeigt der Sender zudem am Freitagabend (22.30 Uhr) und am Sonntag (19.30 Uhr) die bisherigen Partien in der Zusammenfassung. Auch in der App von „Onefootball“ sind die Partien live zu sehen. Die Plattform schloss eine entsprechende Partnerschaft mit Rechteinhaber Sky ab, die für die Zweitliga-Einzelspiele und die Pokal-Partien gilt. Live-Einzelspiele seien ab 3,99 Euro pro Spiel auf Pay-per-View-Basis erhältlich, teilte Sky mit.

Sky, Der Pay-TV-Sender aus München überträgt alle Partien der 2. Liga. Bei Sky Sport News HD (frei empfangbar) zeigt der Sender zudem am Freitagabend (22.30 Uhr) und am Sonntag (19.30 Uhr) die bisherigen Partien in der Zusammenfassung. Auch in der App von „Onefootball“ sind die Partien live zu sehen. Die Plattform schloss eine entsprechende Partnerschaft mit Rechteinhaber Sky ab, die für die Zweitliga-Einzelspiele und die Pokal-Partien gilt. Live-Einzelspiele seien ab 3,99 Euro pro Spiel auf Pay-per-View-Basis erhältlich, teilte Sky mit. Highlights: Dazn, ARD, ZDF, Sport1, Nitro; Dazn stellt wie bei der 1. Liga ab 40 Minuten nach den Spielen Highlight-Videos bereit. ARD und ZDF dürfen samstags in „Sportschau“ und „Aktuellem Sportstudie“ Zusammenfassungen zeigen. Sport1 zeigt sonntags zwischen 6 und 15 Uhr die besten Szenen der Freitags- und Samstagsspiele. Nitro zeigt am Montag ab 22.15 Uhr eine Zusammenfassung des Spieltags.

Relegation

Bundesliga-Relegation

Live-Übertragung: Beide Spiele sind nicht im Free-TV zu sehen, sondern laufen im Live-Stream bei Dazn und bei Amazon Prime Video.

Beide Spiele sind nicht im Free-TV zu sehen, sondern laufen im Live-Stream bei Dazn und bei Amazon Prime Video. Highlights: Das ZDF zeigt eine Zusammenfassung der Spiele. Highlights gibt es zudem auch nach dem Spiel bei Dazn.

Zweitliga-Relegation

Live-Übertragung: Dazn und Amazon Prime Video zeigen auch die Zweitliga-Relegation live. Im Gegensatz zur Bundesliga-Relegation wird diese aber auch im ZDF live zu sehen sein.

