Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir haben eine unfassbar desaströse erste Halbzeit gespielt, ich kann gar nicht glauben, dass man so in ein so wichtiges Spiel reingehen kann. Wir hatten kaum Aktionen, kaum Ballbesitz, keine Spannung, das war unterirdisch. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war gut, war angemessen. Wir haben 33 Punkte, wir haben es noch selbst in der Hand, die Klasse zu halten, und wir werden das auch schaffen."