Sebastian Hoeneß (Trainer der TSG Hoffenheim): "Wir haben uns das Spiel ganz anders vorgestellt. Wir wussten, dass es schwer wird, wir hatten eine nicht ganz einfach Vorbereitung. Trotzdem müssen wir anders in so ein Spiel kommen. Wir hatten mit dem ersten Gegentor zu kämpfen, wir sind zu ruhig geworden, haben dann auch das zweite Gegentor kassiert. Anschließend kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Was uns gefehlt hat, war die Präzision im letzten Drittel. Die Dominanz war in der zweiten Halbzeit noch deutlicher, wir haben nichts mehr zugelassen, aber was uns abgeht, ist die Effizienz an den Tag zu legen und so ein Spiel auch mal zu drehen."