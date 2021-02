Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Sehr ärgerliche, bittere Niederlage. Wir haben uns ein Spiel, was wir in der Hand hatten, aus der Hand nehmen lassen. Wir sind nicht auf das Niveau der letzten Wochen gekommen. Sie waren eklig und unangenehm, wir sind in die Falle gegangen. Das ist ein Rückschlag, ganz klar. Dass wir hier verlieren, tut mir besonders weh."