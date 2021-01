Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Gladbach war sehr effizient, sie haben drei Fehler von uns brutal ausgenutzt. Wir haben die ersten 30 Minuten guten Fußball gespielt und die Partie bestimmt. Kleinigkeiten haben entschieden: Fehler von uns, Ballverluste, in der Verteidigung einige nicht so gute Aktionen. Die einzelnen Fehler tun weh, weil sie bestraft wurden. Nach dem 2:3 konnten wir nicht so zurückkommen, wie wir das erhofft haben. Wie wir angefangen haben, war sehr gut. Wir müssen uns diese Niederlage selbst zuschreiben."