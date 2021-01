Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben ein ausgeglichenes Spiel gesehen, am Ende hätten beide auch mit einem Unentschieden zufrieden sein können. Wenn wir das 1:0 erzielen bin ich sicher, dass wir gewinnen, es war heute einfach so ein Spiel. Und wir hatten ja die nötigen Chancen dazu, deshalb will ich mit meiner Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen. Wir analysieren das, und dann geht es weiter."