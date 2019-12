Torjäger

Robert Lewandowski ist vorn. Natürlich. Doch erstmals seit Jahren stürmt der Bayern-Star nicht in seiner eigenen Liga, hat mit Timo Werner einen hartnäckigen Widersacher. Der 23-Jährige lieferte bei RB Leipzig die Hinrunde seines Lebens ab. Nach 16 Spielen lag Werner bei 18 Toren - so gut war aus deutscher Sicht zuletzt Gerd Müller in der Saison 1976/77. Trifft Lewandowski am Samstag gegen Wolfsburg einmal oder Werner gegen Augsburg doppelt, stellen sie den Hinrundenrekord von „Bomber“ Gerd Müller aus der Saison 1968/69 mit 20 Treffern nach 17 Spielen ein.