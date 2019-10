Torloses Remis : Wolfsburg verpasst Tabellenführung

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Oliver Glasner kam gegen den FC Augsburg nur zu einem 0:0. Die Wölfe bleiben als einzige Bundesliga-Mannschaft ungeschlagen.

Kein Tempo, kein Esprit - Chance vertan: Der VfL Wolfsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga leichtfertig verpasst. Der ambitionierte Werksklub kam am 9. Spieltag gegen das Kellerkind FC Augsburg nicht über ein müdes 0:0 hinaus, verbesserte sich mit dem Punkt aber zumindest vorübergehend auf Platz drei und bleibt ungeschlagen.

Drei Tage nach dem unglücklichen Remis in der Europa League bei KAA Gent sorgten Glasners vier Änderungen in der Startelf - unter anderem gab Abwehrchef John Anthony Brooks nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback, Mittelfeldantreiber Maximilian Arnold saß nur auf der Bank - nicht unbedingt für Sicherheit bei Wolfsburg. Zwar hatte Felix Klaus (8. und 10.) früh gute Möglichkeiten, doch insgesamt taten sich die Hausherren vor 22.630 Zuschauern erst einmal schwer. Außerdem leistete sich die sonst so sattelfeste Defensive einige Aussetzer, so dass auch Augsburg etwa durch Ruben Vargas (9.) und Florian Niederlechner (16.) zu Chancen kam.