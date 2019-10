FC Bayern München - Union Berlin (Sa., 19. Oktober, 15.30 Uhr): Bei den Bayern rumort es. Nach dem 2:2 gegen Augsburg spricht so mancher Fan schon von einer Krise. Unter der Woche konnte man zumindest in Piräus gewinnen - überzeugend war der Auftritt in Griechenland aber nicht. Für Union ist das Match in München ein Bonusspiel - keiner erwartet etwas von den Berlinern.