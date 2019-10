Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (Fr., 18. Oktober, 20.30 Uhr): Mit einem Sieg könnte sich Bayer Leverkusen mindestens für eine Nacht an die Tabellenspitze schieben. Stürmer Kevin Volland ist dafür offenbar in der richtigen Verfassung. Er traf in den jüngsten drei Bundesliga-Spielen immer. Gegen kein Team traf er häufiger als Eintracht Frankfurt.