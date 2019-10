Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (So., 06. Oktober, 13.30 Uhr)

Trotz des Debakels in der Europa League gegen Wolfsberg ist die Borussia in der Liga voll im Soll. Nach drei Siegen in Serie will die Fohlenelf auch daheim gegen Augsburg überzeugen. Die Elf von Martin Schmidt konnte sich zuletzt stabilisieren, war gegen Leverkusen aber chancenlos.