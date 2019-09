VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim

(Mo., 23. September, 20.30 Uhr)

Der VfL Wolfsburg ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Beim Unentschieden in Düsseldorf am vergangenen Freitag war Wolfsburg-Coach Oliver Glasner mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Gegen Hoffenheim soll es nach zwei Unentschieden in Folge wieder einen Sieg geben.

Die Hoffenheimer sind durchschnittlich in die Saison gestartet. Beim 0:3 gegen den SC Freiburg enttäuschten sie über weite Strecken des Spiels. Gegen Wolfsburg wollen sie beim ersten Montagsspiel der Saison ein anderes Gesicht zeigen.