1899 Hoffenheim - SC Freiburg

(So., 15. September, 15.30 Uhr)

Der SC Freiburg ist mit zwei Siegen glänzend in die Saison gestartet. Bei der 1:2-Heimniederlage am 3. Spieltag mussten die Breisgauer allerdings einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Die Hoffenheimer sind nach zuletzt vier Punkten (0:0 in Leverkusen, 3:2 gegen Bremen) aus zwei Spielen auf einem guten Weg. Das Heimspiel gegen den SCF dürfte da gerade recht kommen. In der vergangenen Spielzeit gewannen die Hoffenheimer beide Duelle.