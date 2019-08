SC Freiburg - 1. FC Köln

Der SC Freiburg ist so gut wie noch nie in die neue Bundesliga-Saison gestartet: zwei Siege in zwei Spielen. Der 1. FC Köln hat dagegen noch Null Punkte auf seinem Konto, was aber auch am schweren Auftaktprogramm lag. Spielerisch dürfte es ein Duell auf Augenhöhe sein. Der SC hat aber derzeit das Momentum auf seiner Seite und dazu noch den Heimvorteil.