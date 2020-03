Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (Samstag, 14. März, 15.30 Uhr)

Die Überraschungsmannschaft der Hinrunde kämpft 2020 mit einer Negativphase: 2020 hat die Elf von Trainer David Wagner erst ein Spiel gewonnen. Beim BVB sieht die Lage deutlich besser aus: Vier Siege in Folge in der Liga und Platz zwei in der Tabelle. Doch am Mittwoch folgte der Rückschlag gegen Paris St. Germain in der Champions League. Ohne Fans wird es ein Revierderby wie kein anderes zuvor.