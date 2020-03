Bundesliga 2019/20: Unsere Tipps zum 25. Spieltag

SC Paderborn 07 - 1. FC Köln (Freitag, 7. März, 20 Uhr)

4:0 gegen den SC Freiburg, 5:0 gegen Hertha BSC, 3:0 gegen den FC Schalke 04, dazwischen nur eine 1:4-Niederlage gegen den FC Bayern: Der 1. FC Köln ist in den vergangenen Wochen ordentlich ins Rollen gekommen. Manche Fans träumen leise schon von der Europa League. Ein Garant für den Erfolg ist Jhon Cordoba (sechs Tore in den vergangenen sechs Spielen). In Paderborn fehlt der Stürmer jedoch gelbgesperrt.

Das könnte ein Vorteil sein für den SCP, der nach der Niederlage im Mainz dringend dreifach punkten muss. Sonst rückt der Abstieg immer näher. Gegen die Topteams der Liga spielen die Paderborner zwar regelmäßig gut mit. In Sechs-Punkte-Spielen können sie an diese Leistungen aber nicht anknüpfen.