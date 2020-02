FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 29. Februar, 15.30 Uhr)

Die Augsburger waren am vergangenen Sonntag in Leverkusen nahezu chancenlos. Das soll im Heimspiel gegen Gladbach anders werden. Die Fohlenelf will das unglückliche 1:1 gegen Hoffenheim schnell vergessen machen. Mit einem Dreier in Augsburg würde man den Anschluss an die Spitzenplätze halten.