Bayer Leverkusen - FC Augsburg (Sonntag, 23. Februar, 15.30 Uhr)

Die Werkself hat sich klammheimlich in die Spitzengruppe der Bundesliga gespielt. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg ist ein Dreier fest eingeplant. Allerdings war man noch am Donnerstag in der Europa League unterwegs.