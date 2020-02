Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (Samstag, 08. Februar, 18.30 Uhr)

Die Werkself ist gut in die Rückrunde gestartet, verlor aber am vergangenen Wochenende unnötig in Sinsheim. Nun kommt der BVB in die BayArena, der, an der Punktausbeute gemessen, bislang eine perfekte Rückrunde spielt. Für Leverkusen wird es wichtig sein, die Dortmunder Offensive um Sancho, Reus und Haaland in den Griff zu bekommen. Im eigenen Angriff ist man immer für ein Tor gut.