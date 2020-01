VfL Wolfsburg - Hertha BSC (Samstag, 25. Januar, 15.30 Uhr)

Ein Spiel, das Tore verspricht. Der VfL erzielte in den letzten sieben Heimspielen gegen Hertha BSC immer mindestens zwei Tore. Doch auch die Gäste wissen, wie man in Wolfsburg Tore schießt. Die letzten beiden Aufeinandertreffen in Wolfsburg endeten 2:2 und 3:3.