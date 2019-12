Bundesliga 2019/20: Unsere Tipps zum 17. Spieltag

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund (Freitag, 20. Dezember, 20.30 Uhr)

Urplötzlich ist Borussia Dortmund wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Seit der deutlichen 0:4-Pleite gegen Bayern München hat die Mannschaft von Lucien Favre, der danach stark in der Kritik stand, in der Bundesliga nicht mehr verloren. Derweil feierten die Hoffenheimer im gleichen Zeitraum nur einen Sieg. Unter Trainer Julian Nagelsmann hatte Hoffenheim im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt exakt so viele Punkte wie in diesem Jahr: 24.