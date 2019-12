Borussia Dortmund - RB Leipzig (Dienstag, 17. Dezember, 20.30 Uhr)

RB Leipzig reist mit sechs Siegen in Folge im Gepäck zu Borussia Dortmund, aber auch die Borussen sind nach einer Schwächephase im Herbst mit zuletzt drei Siegen in Serie in die Erfolgsspur zurückgekehrt.