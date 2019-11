FC Bayern München - Bayer Leverkusen (Samstag, 31. November, 18.30 Uhr)

Der deutsche Meister ist seit dem Trainerwechsel zu Hansi Flick wieder in Hochform. 16:0 Tore lautet die Bilanz seitdem. Für Bayer Leverkusen kein gutes Vorzeichen für das Topspiel in München. Die Leverkusener bleiben in dieser Saison zwar noch hinter den Erwartungen zurück, reisen aber mit einem Erfolg in der Champions League in Moskau nach München.