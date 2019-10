FC Augsburg - FC Schalke 04 (So., 03. November, 18 Uhr): Die Schalker mussten zuletzt in der Liga Federn lassen. Dennoch befindet man sich noch in unmittelbarer Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Augsburg steht auf dem vorletzten Rang, brauch also dringend Punkte.