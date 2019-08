Bundesliga 2019/2020 : Welcher TV-Sender zeigt in dieser Saison welche Spiele?

Welcher TV-Sender zeigt in dieser Saison welche Spiele?

Düsseldorf Wie auch schon in der vergangenen Saison teilen sich auch in der Bundesliga-Spielzeit 2019/20 drei Anbieter die Live-Übertragungsrechte. Ein Überblick, wann wo welche Spiele laufen.

Wie schon in der Saison 2018/2019 teilen sich auch 2019/20 drei Sender die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesligaspiele: Dazn, Sky und das ZDF. ARD, Sport1, RTL Nitro und Dazn zeigen zudem die Highlights der Spieltage. Für den 1., 17. und 18. Spieltag hat sich das ZDF die Rechte an dem Freitagsspiel gesichert.