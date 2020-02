Sieg im Kellerduell gegen Paderborn : Mainz verschafft sich Luft

Mainz Der FSV Mainz 05 hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga etwas Luft verschafft. Die Mannschaft von Achim Beierlorzer hat nun vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Die Gastgeber waren zwar um Spielkontrolle bemüht, doch ihren Aktionen mangelte es zunächst an Präzision. Die Paderborner sorgten mit ihren schnellen Gegenstößen hingegen immer wieder für Verwirrung in der Mainzer Defensive. Jeffrey Bruma rettete in höchster Not gegen Dennis Srbeny (21.).