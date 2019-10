Adam Bodzek

Der Interimskapitän warf seine ganze Routine in die Waagschale, sorgte für einen geordnet Raum vor der Abwehrkette. Eine Chance in der 41. Minute gehörte gehörte in die Kategorie „100 Prozent plus“, der Routinier vergab sie aber aus zwölf Metern. Auch später vergab „Bodze“ eine weitere Möglichkeit.

Note 4-