Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir hatten sehr gute erste 60 Minuten. Nach der Führung war es aber sehr schlecht von uns, unglaublich passiv in beide Richtungen, wir hatten keine Umschaltmomente mehr. Wir hatten extrem Schwierigkeiten, den Ball zu sichern, haben keine zwei Pässe in Folge mehr an den Mann gebracht und unglaublich viele Bälle verloren. Wir haben um das Gegentor ein bisschen gebettelt, das war in der Phase für Wolfsburg dann auch verdient."