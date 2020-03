Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ich verstehe, wenn man seine Meinung sagt. Mir geht es darum, wie man das tut. Das hat mit Anstand und Respekt zu tun. Das sah ich nicht. Es war wirklich sehr unangenehm für die Jungs. Die erste Unterbrechung, ob das hätte sein müssen, wurde ich auch gefragt. Das spielt aber keine Rolle - der Schiedsrichter hat so entschieden. Aber die zweite: Das ist nicht toll. Du gehst für zehn Minuten in die Kabine und musst dann nochmal raus, weil es noch fünf Minuten zu spielen sind. Das kann ein Spiel völlig in eine andere Richtung lenken. Das geht so nicht. Mit dem habe ich auch so meine Mühe."