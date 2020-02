Alexander Nouri (Interimstrainer Hertha BSC): "Die erste Halbzeit ist für mich schwer zu erklären. Wir haben die Gegentore zu einfach bekommen. In der Pause hat Thomas Kraft einen Appell an die Mannschaft gerichtet, großen Respekt davor. Nach dem 0:5 zu Hause und dem 0:3 zur Halbzeit so zurückzukommen, ist schon Wahnsinn. Was wir mitnehmen, ist die Moral, die die Mannschaft gezeigt hat."