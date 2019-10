Der FC Schalke 04 hat zum zweiten Mal in Folge die Chance auf die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga vergeben. Die Gelsenkirchener unterlagen in der letzten Partie des achten Spieltages am Sonntag bei 1899 Hoffenheim trotz teils klarer Überlegenheit mit 0:2 (0:0).