David Wagner (Trainer Schalke 04): "Union war in der ersten Halbzeit neben Bayern München das Beste, was wir hier bespielt haben. Der Elfmeter war in meinen Augen keiner. Wieder mal ist eine wichtige Aktion gegen uns gepfiffen worden. In der zweiten Halbzeit haben es die Jungs viel besser gemacht, haben Druck aufgebaut und hätten schon früher den Führungstreffer erzielen können."